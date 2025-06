Başhekim Prof. Dr. Topçu'dan Başkan Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu:

"Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor"

"Bu aşamada bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme"

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumuyla ilgili olarak, "Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Tabii bu aşamada bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek" dedi.

Dün gece evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin yoğun bakımında tedavisine devam edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu ciddiyetini koruyor. Başkan Zeyrek'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, yoğun bakım sürecinin kritik ve değişken olduğunu ancak verilen tedavilere yanıt alınmasının da sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti. Başhekim Prof. Dr. Topçu, "Başkan Ferdi Zeyrek bildiğiniz üzere dün gece itibariyle elektrik çarpması nedeniyle önce kendi bulunduğu yerde 112 tarafından bir müdahale yapıldı. Yaklaşık 20 dakika Kalp akciğer canlandırma uygulandı. Daha sonrasında kurumumuza getirildi. Acil serviste bir 50 dakikalık canlandırma yapıldı. Sonrasında yanıt alındı. Bu yanıt alınma sonrasında yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edildi. Bu yoğun bakım alınma sürecinde Ferdi Zeyrek'in kalp akciğer desteklenmesi adına ECMO cihazına bağlandı. Sonrasında bu ECMO bağlanmasıyla iyi yanıt alındı. ECMO bildiğiniz üzere kalbin bu oksijenlenmesi kötü olan hastalarda başka vücudun dışında bir alanda kanın oksijenlenmesini sağlanıp tekrar hastaya geri verilmesi uygulaması. Bundan olumlu yanıt alındı. Bu saat itibariyle de yanıt devam ediyor. Güzel bir yanıtım aldık. İdrar çıkışları ile ilgili sıkıntı vardı. İdrar çıkışları ile ilgili olarak da yine hasta başında kateterizasyon yaparak olarak sürekli renal replasman dediğimiz diyaliz işlemi uygulanıyor. Diyalizde de hastanın idrar çıkışları sağlandı. Bunlar tabii olumlu gelişmeler. Bu yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Ama biz burada yapılması gereken tüm işlemler kurumumuzda büyük bir başarıyla uygulanıyor" dedi.

Hastanenin tüm imkanlarıyla Başkan Zeyrek'in tedavisine odaklandıklarını belirten Prof. Dr. Topçu, "Sadece bir hekim değil tüm hastanemizde beyin cerrahisi, nöroloji, anestezi, yoğun bakım kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekip halinde başkanımız Ferdi Zeyrek için tedavisi için konsültasyonlarla birlikte çalışarak tedaviyi yürütüyor. Şu an net bir söylemek çok doğru olmaz. Gelişme, değişmeler olabilir. Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Tabii bu aşamada bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

"Yandaş hastalıkları olsaydı muhtemelen bu şekilde güzel bir yanıt alamıyor olabilirdik"

Başkan Zeyrek'in farklı bir hastalığının olmaması ve genç yaşta olmasıyla hayata tutunabildiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Topçu, "Aslında daha öncesinde bir kardiyak rahatsızlığın, kalple ilgili bir rahatsızlığın olmamış olması, genç hasta olmuş olması bu uygulanan canlandırma yanıtın bu şekil geç de olsa alınmasına yardımcı oldu. Tabii önceki yandaş hastalıkları olsaydı muhtemelen bu şekilde güzel bir yanıt alamıyor olabilirdik" dedi.

"Hiç olumsuz bir şey düşünmüyoruz"

Basın toplantısına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in de oldukça yorgun olduğu dikkat çekti. Başkan Özalper, "Genel Başkanımız dün geceden beri burada. Bütün siyasi partilerin genel başkanlarına, tüm il başkanlarına, muhtarlarımıza, STK'lara çok çok teşekkür ediyoruz. Dayanışmayla hepsi yanımızdaydı ve yanımızdalar. Bütün Manisa halkı burada. İnsanlara, evlerinize gidin, dinlenin dedik ama hiç kimse bırakıp gitmek istemedi. Dualarınıza çok ihtiyacımız var. Ancak Ferdi Başkan çok güçlü. Çok güçlü ve bu gücüyle yeniden ayağa kalkacak. Hep birlikte bu mikrofonların karşısında hep birlikte yeniden konuşacağız. Bizim ona inancımız sonsuz. Biz ona hep inandık. O da bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Bundan sonra da yarı yolda bırakmayacağına olan inancımızla hepinizden dualarınızı bekliyoruz. Sadece dokunabildim. Yani o benim aynı zamanda yol arkadaşım, başkanım olmasının yanı sıra bizim bir ekip arkadaşımız. Onu hissetmek güzeldi. Orada olduğunu biliyoruz. Biz buradayız dedik. Yani dedik ki, biz bu yola birlikte çıktık. Hep birlikte de bu yolda yürümeye devam edeceğiz dedik. İyi olacak her şey. Yani izlenimlerim hiç olumsuz bir şey düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.