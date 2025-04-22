Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi

2024-25 televizyon sezonunun sonuna yaklaşılırken, kanalların dizi projeleriyle ilgili kararları da netleşmeye başladı. Reytinglerde başarılı olan yapımlar yoluna devam ederken, hedeflenen reklam gelirlerini ve izlenme oranlarını yakalayamayan diziler birer birer ekrana veda ediyor. Bu süreçten nasibini alan dizilerden biri de, hem hikayesi hem de perde arkası gelişmeleriyle sıkça gündeme gelen " Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler" oldu. Normal şartlarda 20 Nisan'da 13. bölümüyle ekrana gelmesi planlanan dizi, düşük reklam geliri nedeniyle yayınlanamadı.

Başından beri talihsizliklerle anılan dizi, yayın hayatı boyunca pek çok zorlukla karşılaştı. RTÜK'ten iki kez ceza alan yapım, Şakir Paşa'nın torunları tarafından mahkeme kararıyla yayından kaldırılsa da taraflar arasında varılan uzlaşmayla yeniden yayına dönmüştü. Ayrıca sette iki kez yangın çıkmış, Büyükada'daki yangına müdahale eden yapım amiri Serkan Sükyan, kısa süre sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Tüm bu gelişmelerin ardından dizi, bu sezon için planlanan 16. bölümde değil, 15. bölümde sezon finali yaparak izleyicisine ara verecek. Kanal ve yapım şirketi tarafından oyuncu ve set ekibine "15. bölüm itibarıyla sezon finali arası olmuştur" bilgisi resmen iletildi.