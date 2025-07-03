Başkale\'de 97 kg Skunk Uyuşturucu Yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda İran'dan katırla getirilen 97 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İran'dan katırla yurda uyuşturucu madde sokulacağı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile şüpheli şahsı takibe aldı. Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesine giriş yapan şüpheli, ekiplerce yakalandı. Uyuşturucuyla ilgili gerçekleştiren iki ayrı operasyonda 97 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - VAN