Başkan Zeyrek'in Ölümüyle İlgili İki Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Başkan Zeyrek'in Ölümüyle İlgili İki Kişi Gözaltına Alındı

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11.06.2025 00:43  Güncelleme: 01:03
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Başkan Zeyrek\'in Ölümüyle İlgili İki Kişi Gözaltına Alındı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, havuz bakımını yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Olay, yapılan bilirkişi raporunun ardından gelişti.

Başkan Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili havuz bakımını yapan ile kaçak akımı bildirmediği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran günü 23.30 sıralarında havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Yaşanan olayın ardından hazırlanan bilirkişi raporu sonrası Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla havuzun bakımını yapan Yalçın Ö. ile kaçak akım olduğunu bildirmediği belirlenen Ahmet S. olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı. Ahmet S.'nin Başkan Zeyrek'in yaşadığı sitede bakım ve güvenlik işleriyle uğraştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam edildiği bildirildi.

Bilirkişi raporuna ilişkin

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporundaki ön tespitlerde makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği, ana daire girişinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, raporda 50 volt üstünün öldürücü etkisinin bulunduğu, Başkan Zeyrek'in 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Ferdi Zeyrek, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkan Zeyrek'in Ölümüyle İlgili İki Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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