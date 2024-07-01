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Başkent'te korkutan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde apartmanın üçüncü katında çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Alınan bilgiye göre, yangın Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesinde bir apartmanın üçüncü katında bulunan bir dairenin balkonunda çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı balkonda bulunan eşyaların tutuşması üzerine kısa sürede büyüyen yangın, apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın üçüncü katında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.