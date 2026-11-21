Irak'ın Basra vilayetindeki bir elektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangında 17'den fazla ev ve çok sayıda araç hasar gördü.

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde bulunan Hartha Elektrik Santrali'nde patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Patlamanın ardından yangın çıktı, alevler çevredeki evlere sıçradı. Yangında 17'den fazla evde ve çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, santraldeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Santraldeki yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.