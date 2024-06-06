Batan tekneden kurtarılan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batan tekneden kurtarılan şahıs hayatını kaybetti

Artvin'de baraj gölünde batan gezi teknesinde kurtarılan Mete Okumuş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumları ise iyi.

06.06.2024 11:22
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Batan tekneden kurtarılan şahıs hayatını kaybetti

ARTVİN - Artvin'de baraj gölünde batan gezi teknesinde kurtarılan Mete Okumuş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Artvin'de Kaledibi İskele mevkiinde bulunan Baraj gölünde bilinmeyen bir sebeple batan gezi teknesinden kurtarılan 5 kişiden biri olan Mete Okumuş hayatını kaybetti. Sudan çıkartılan ve Artvin Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mete Okumuş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş, Ümit Yerlikaya'nın durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batan tekneden kurtarılan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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