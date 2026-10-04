Batman Çayı\'nda boğulan 17 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı

Batman Çayı'nda boğulan 17 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Çayı'nda serinlemek için suya giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da serinlemek için Batman Çayı'na giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu. Çocuğun cansız bedeni, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla Batman Çayı'na giren 17 yaşındaki çocuk suda boğuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?