Batman Çayı yatağında piknik yapan 2 kişi suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı

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Batman Çayı yatağında piknik yapan 2 kişi suyun aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinden piknik yapmak isteyen 2 kişi Balpınar mevkisinde suyun debisinin alçak olduğunu görünce Batman Çayı yatağına indi. Suyun aniden yükselmesi sonucu iki kişi suda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerin itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, köprü üstünden sarkıtılan halat merdiven ile kurtarıldı. - BATMAN