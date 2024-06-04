Batman Çayı yatağında piknik yapan 2 kişi suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı - Son Dakika
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Batman Çayı yatağında piknik yapan 2 kişi suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı

Batman Çayı yatağında piknik yapmak isteyen 2 kişi suyun aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından köprü üstünden sarkıtılan halat merdiven ile kurtarıldılar.

04.06.2024 11:20
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Batman Çayı yatağında piknik yapan 2 kişi suyun aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinden piknik yapmak isteyen 2 kişi Balpınar mevkisinde suyun debisinin alçak olduğunu görünce Batman Çayı yatağına indi. Suyun aniden yükselmesi sonucu iki kişi suda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerin itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, köprü üstünden sarkıtılan halat merdiven ile kurtarıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman Çayı yatağında piknik yapan 2 kişi suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman Çayı yatağında piknik yapan 2 kişi suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı - Son Dakika
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