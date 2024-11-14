Batman'da 10 Gün Süreyle Eylemler Yasaklandı - Son Dakika
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Batman'da 10 Gün Süreyle Eylemler Yasaklandı

Batman\'da 10 Gün Süreyle Eylemler Yasaklandı

Batman Valiliği, 15 Kasım'dan itibaren il genelinde açık alanlarda eylemleri yasakladı.

14.11.2024 18:21
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Batman Valiliği, 15 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 10 gün süreyle jandarma bölgesi dahil il genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimizde yapılmak istenilen açık alanlarda toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, sticker, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem ile eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla, ilçelerden veya çevre illerden bireysel ya da toplu bir şekilde ilimiz ve ilçelerimize bireysel veya toplu olarak gelebilecek kişi ya da grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri ve çıkışları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince, Jandarma bölgesi dahil, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 15 Kasım günü saat 00.01'den 24 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da 10 Gün Süreyle Eylemler Yasaklandı - Son Dakika

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