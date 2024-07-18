Batman'da 300 hektarlık anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Batman'da 300 hektarlık anız yangını kontrol altına alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde başlayan ve 300 hektarlık alanı etkileyen anız yangını kontrol altına alındı. Kozluk ilçesine bağlı Seyrantepe ve Gürpınar köylerinde çıkan yangında yaklaşık 300 hektarlık alan küle döndü. Yangın bölgesine çok sayıda ekip ve yangın söndürme aracı sevk edildi ve yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

18.07.2024 12:35
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Batman'ın Kozluk ilçesinde başlayan ve 300 hektarlık alanı etkileyen anız yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Seyrantepe ve Gürpınar köylerinde çıkan anız yangınında yaklaşık 300 hektarlık alan küle döndü. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda ekip ve yangın söndürme aracı sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da 300 hektarlık anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da 300 hektarlık anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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