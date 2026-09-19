Batman\'da 4. kattan düşen kalıp ustası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Batman'da 4. kattan düşen kalıp ustası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Bayındırlık Mahallesi'nde yapımı süren inşaatta 4. kattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası, iki gün önce kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve üç çocuk babası olan kalıp ustasının ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.
Batman'ın Bayındırlık Mahallesi'nde iki gün önce yapımı devam eden bir inşaatta 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Recai Terece, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay, iki gün önce Bayındırlık Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan kalıp ustası Recai Terece, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek sert zemine düştü.
Yaşanan iş kazasında ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan evli, üç çocuk babası Terece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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