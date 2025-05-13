Batman\'da 5 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam gece saatlerinde Batman Belediyesi önünde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Abbas Elhammud (5), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Elhammud, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN