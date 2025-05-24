Batman\'da Ahır Yangını Paniğe Neden Oldu

Batman'da bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Körük Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ahırda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN