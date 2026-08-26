Batman'da Apartman Yangını - Son Dakika
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Batman'da Apartman Yangını

Batman\'da Apartman Yangını
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Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Batman'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın teras katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Teras katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Apartman Yangını - Son Dakika

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