Batman\'da Apartman Yangını

Batman'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın teras katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Teras katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.