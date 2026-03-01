Batman\'da Bağımlılıkla Mücadele Farkındalığı

Batman'da Ramazan ayı dolayısıyla teravih namazına giden vatandaşlar kürsüde bağımlılık ile mücadele ekiplerini dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Batman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından, Tilmerç Mahallesi'ndeki Terece Camisinde teravih namazı öncesinde "bağımlılıkla mücadele farkındalık çalışması" düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek korunma yolları ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Uzman personel tarafından düzenlenen sunumlarda, özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasının önemine vurgu yapılırken, ailelerin bilinçli ve dikkatli yaklaşımının bağımlılıkla mücadelede en güçlü kalkan olduğu ifade edildi. Katılımcılara, erken farkındalığın hayati rol oynadığı, bağımlılığın yalnızca bireysel değil toplumsal bir mesele olduğu anlatıldı. Camide düzenlenen sunumu dikkatlice dinleyen cami cemaati ekiplere teşekkür etti. - BATMAN