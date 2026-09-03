Batman\'da beton mikseriyle otomobil çarpıştı, kazada yaralanan olmadı

Batman'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Yeni Siirt Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen beton mikseri ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.