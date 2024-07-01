Batman\'da Çevre Kirliliğine Karşı Ortak Uygulama

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Batman'ın Kozluk ilçesinde, emniyet ekipleri ve Kozluk belediyesi zabıta ekipleri ortak uygulama yaparak çevreye zarar veren, kamu mallarını tahrip eden, yerlere sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve çöp atarak çevre kirliliğine yol açanlara cezai işlem uyguladı.

Özellikle vatandaşların gezinti yerleri olan cadde, sokak, mesire alanları ve parklarda çevre kirliliğinin ve kamu mallarının tahribatını önüne geçmeyi hedefleyen uygulama ile sosyal alanların korunması hedefleniyor. Kabahatler kanununa göre; umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 4 bin 810 lira ceza uygulanacağı belirtildi. - BATMAN