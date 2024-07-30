Batman\'da düğün çıkışında korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

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Batman'da önceki akşam düğün çıkışında hafif ticari aracın çarpması sonucu ağabey, kardeşi ve çocuklarının öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Batman- Siirt Çevreyolu, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında önceki gün akşam saatlerinde bir kamyonet, düğün töreni çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmıştı. Kazada, Süleyman Oğuz (48), İlyas Oğuz (40), Sefa Oğuz (12) ve Demir Oğuz (3) hayatını kaybetmişti, 2 kişi ağır yaralanmıştı.

Yaşanan feci kaza anı bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde Çevreyolunda yolun kenarında bazı araçların park halinde olduğu, sağ şeritten ise araçların seyir halinde olduğu görülürken, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Oğuz ailesine, sol şeritten aşırı süratli olduğu kamera tarafından da kaydedilen kamyonet sürücüsünün çarptığı anlar görülüyor.

Kayıtlarda çarpma ile birlikte Oğuz ailesinin fertlerinin havalanarak savruldukları görülüyor. - BATMAN