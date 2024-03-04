Batman'da duvar içindeki özel bölmede binlerce silah malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da duvar içindeki özel bölmede binlerce silah malzemesi ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda, balyozla kırılan duvardan binlerce silah malzemesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda, binlerce şarjör, sürgü kapağı, namlu, tetik ve diğer silah parçaları bulundu. Şüpheli ise gözaltına alındı.

04.03.2024 23:14  Güncelleme: 23:18
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Batman'da duvar içindeki özel bölmede binlerce silah malzemesi ele geçirildi

BATMAN - Batman'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda balyozla kırılan duvardan binlerce silah malzemesi ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Duvardaki farklı yeri balyozla kıran ekipler, 3 bin 540 adet siyah renkli şarjör, bin 640 adet siyah renkli sürgü kapağı, 840 adet gri renkli sürgü kapağı, bin 20 adet siyah renkli namlu, 600 adet gri renkli namlu, 750 adet tek dişli tetik, 2 bin 700 adet çift dişli tetik, 550 adet tetik mekanizması, bin 600 adet horoz mandal yayı, 250 adet sürgü tutucu pim, 650 adet icra mili aparatı, 900 adet icra mili, 3 bin 850 adet tetik mekanizması sabitleyicisi, 500 adet tetik emniyet kilidi, 60 adet icra mili sabitleyicisi, 22 bin 500 adet yay, 12 bin 500 adet sabitleme pimi ve bin 200 adet emniyet mandal pimi ele geçirildi.

Gözaltına alına şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da duvar içindeki özel bölmede binlerce silah malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da duvar içindeki özel bölmede binlerce silah malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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