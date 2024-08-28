Batman\'da Engelli Vatandaş Olimpik Yüzme Havuzunda Boğularak Hayatını Kaybetti

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Batman'da serinlemek için olimpik yüzme havuzuna giren 42 yaşındaki engelli vatandaş Erkan Ceylan, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Batman Güney Çevre yolundaki Şehir Stadına bitişik olimpik yüzme havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek isteyen 42 yaşındaki engelli vatandaş Erkan Ceylan girdiği yüzme havuzunda bir süre sonra hareketsiz kaldı. Kursiyerlerin fark ettiği ve cankurtaranların da müdahale ettiği talihsiz vatandaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceylan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma dahilinde, havuzun güvenlik kamera kayıtları ve olaya ilişkin detaylar inceleniyor. Boğulmanın nedenine ilişkin net bilgiler, yapılacak otopsi ve soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. - BATMAN