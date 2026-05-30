Batman'da Hafif Ticari Araç Yandı

Batman Çayı kenarında alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Batman Çayı kenarında park halinde bulunan 06 CNB 760 plakalı hafif ticari araçta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm aracı saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında, hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. - BATMAN