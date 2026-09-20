Batman\'da hafif ticari araca çarpan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin önce başka bir araca ardından da demir korkuluklara çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.