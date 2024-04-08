Batman'da hafriyat kamyonu altına girerek hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Batman - Siirt Çevreyolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralan 3 kişi, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da hafriyat kamyonu altına girerek hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Ordu'da polis ekipleri, Ramazan bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimleri arttırdı. Ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası kontrolleri yapılırken, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı da denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı ve sürücüler kurallara uymaya davet edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki adam, adliyeye sevk edildi. Olay sonrası kaçan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken kendisine ateş etti ve yaralandı. Yaralı adam tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarını önlemek için uyarılarda bulundu. Ergör, uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmamaya dikkat çekerek, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istedi.
Niğde Valiliği, bayram tatiline çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik denetimlerini artırdı ve sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda bilgilendirme yaptı. Niğde Valisi Cahit Çelik ise vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını istedi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne farklı ihlallerden toplamda 37 bin TL cezai işlem uyguladı. Sürücü, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve açık egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermek gibi ihlallerden dolayı cezalandırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 21 yaşındaki hava astsubay öğrencisi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine savruldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?