Batman'da arkadaşının öldürüldüğünü öğrenen kişi intihar etti

23.08.2025 15:10
Batman'ın Karayün köyünde çıkan tartışma sonucu 24 yaşındaki Şehmus Kılınç silahla vurularak hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümünü öğrenen 22 yaşındaki Furkan Can Kılınç ise intihar etti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Batman'da çıkan tartışma sonucu 24 yaşındaki Şehmus Kılınç'ın öldürülmesinin ardından arkadaşının ölümünü öğrenen 22 yaşındaki Furkan Can Kılınç intihar etti.

Batman'ın Karayün köyünde edinilen bilgilere göre, çıkan tartışma sonucu 24 yaşındaki Şehmus Kılınç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

ARKADAŞININ ÖLÜM HABERİNİ ALINCA İNTİHAR ETTİ

Arkadaşının ölüm haberini alan 22 yaşındaki Furkan Can Kılınç ise Tilmerç Mahallesi'nde belindeki tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Ölen her 2 arkadaşın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaylarla ilgili polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

17:04
Hakem Kurulu’nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı
16:38
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı Bakan Tunç’tan açıklama var
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var
