Batman'da İnşaatta Çalışan İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Batman'da İnşaatta Çalışan İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Batman\'da İnşaatta Çalışan İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Batman'da bir inşaatta çalışan A.Y., dengesini kaybederek düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

29.05.2024 13:21
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Batman'da inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Batma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatta çalışan A.Y., dengesini kaybederek düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.Y., ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da İnşaatta Çalışan İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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