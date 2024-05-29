Batman\'da İnşaatta Çalışan İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Batman'da inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Batma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatta çalışan A.Y., dengesini kaybederek düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.Y., ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN