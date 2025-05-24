Batman\'da Kadın Automobil Çarpmasıyla Yaralandı

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgelere göre, dün Pınarbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - BATMAN
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