Batman\'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Batman'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balpınar beldesi girişinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki kamyonet çarpıştı. Kazada, iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildikleri öğrenildi. - BATMAN