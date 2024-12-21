Batman'da bir kız çocuğunun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kesilerek çıkarıldı.
Batman Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden 7 yaşındaki kız çocuğunun oynadığı metal parça parmağına sıkıştı. Ailesi sıkışan metal parçasını kendi çabalarıyla çıkaramayınca durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler kız çocuğunu Batman İluh Devlet Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin de desteği ile sıkışan metal parça, bir saatlik çalışmanın ardından kesilerek çıkarıldı.
Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Kız Çocuğunun Parmağına Metal Parça Sıkıştı - Son Dakika
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