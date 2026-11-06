Batman'da kontrolden çıkan otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, an kameraya yansıdı - Son Dakika
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Batman'da kontrolden çıkan otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, an kameraya yansıdı

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Batman\'da kontrolden çıkan otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, an kameraya yansıdı
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Batman Kozluk'ta sağanakta kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken çarpışma anı başka bir hafif ticari aracın kamerasına yansıdı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Maddi hasarla atlatılan kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Kozluk ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağanak sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Başka bir hafif ticari aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sağanak altında ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak hafif ticari araçla çarpıştığı an yer aldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaKozlukBatmanGüncelSon Dakika

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