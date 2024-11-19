Batman'da Koyun Zehirlenmesi: 50 Telef

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Batman'da mera dönüşü ahıra konulan 120 koyundan 50'si telef oldu.

Alınan bilgilere göre, dün Oymataş köyünde 120 koyununu otlatmak için meraya götüren Yakup Taner, akşam ahıra koydu. Sabah ahıra giden Taner, hayvanlarının zehirlendiğini ve 50'sinin telef olduğunu görüp durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine köye ekip gönderilip 70 koyunun tedavisine başlandı. Zehirlenme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Taner, maddi zarara uğradığını belirtip yardım talebinde bulundu. - BATMAN