Batman\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Batman'da motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 20 gün önce Batman İstiklal Parkı mevkiinde bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şakir Ocakhan ağır yaralandı. Kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20 gündür yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Ocakhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN