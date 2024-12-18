Batman'da park halindeki motosikletin kılıfındaki cep bölümünde telefon çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde motosikletini park eden kişi, bir dükkana girdi. Yoldan geçen şüpheli, park halindeki motosiklet kılıfının cep bölümünde bulunan telefonu çaldı. Telefonunu yerinde bulmayan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerasını izleyince kapüşonlu birinin motosiklete yaklaşıp telefonu çaldığını belirledi.
Sürücünün şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Motosikletten Telefon Hırsızlığı - Son Dakika
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