Batman\'da Otomobil Çarpması: 2 Kadın Yaralı

Batman'da otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yeni havaalanı mevkisinde sürücüsü öğrenilmeyen 72 T 0023 plakalı otomobil, iki yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN