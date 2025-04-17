Batman'da otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, yeni havaalanı mevkisinde sürücüsü öğrenilmeyen 72 T 0023 plakalı otomobil, iki yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Otomobil Çarpması: 2 Kadın Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?