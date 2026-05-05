Batman\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Batman'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir Mahallesi Akasya Caddesi'nde bulunan Kuyu Başı TOKİ konutlarında park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN