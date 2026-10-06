Batman'da parmağına yüzük sıkışan vatandaşa hastanede itfaiye ekipleri müdahale etti - Son Dakika
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Batman'da parmağına yüzük sıkışan vatandaşa hastanede itfaiye ekipleri müdahale etti

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Batman\'da parmağına yüzük sıkışan vatandaşa hastanede itfaiye ekipleri müdahale etti
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Batman'da parmağına yüzük sıkışan bir vatandaş, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yüzük, doktor gözetiminde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü şekilde çıkarılırken vatandaş hastane personeline teşekkür etti.

Batman'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük doktor gözetiminde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, parmağındaki yüzüğün sıkışması üzerine bir vatandaş, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Acil serviste yapılan müdahaleyle yüzük, doktor gözetiminde itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Vatandaş, hastane personeline teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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