Batman\'da patenli 1\'i kadın 3 kişi otomobile tutunup trafikte dakikalarca ilerledi

Batman'da 1'i kadın 3 kişinin akan trafiğe aldırış etmeden otomobile tutunarak yaptığı tehlikeli paten yolculuğu, görenleri şaşkına çevirdi.

Demokrasi Bulvarı üzerinde hareket halindeki otomobile tutunan 3 kişi, ayaklarındaki patenlerle araçla birlikte dakikalarca ilerledi. Grubun içerisinde bir kadının da bulunması dikkat çekerken, şahısların yoğun trafik içerisinde sergilediği tehlikeli hareketler yürekleri ağızlara getirdi. Canlarını hiçe sayan patenli şahıslar, hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücü ve vatandaşları tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafik güvenliği açısından ciddi risk oluşturan görüntüler, "Bu kadarına da pes" dedirtirken bir süre sonra otomobili bırakan gençler patenleriyle adliye binası istikametine doğru gözden kayboldu.