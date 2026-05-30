Batman'da Piknikçiler Mahsur Kaldı

Batman'da baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan piknikçiler bot yardımıyla kurtarıldı.
Batman Barajı ve Hidroelektrik Santrali Barajı kapaklarının açılması sonucu Batman Çayı'nda piknik yapan 7 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. 7 kişi, bot yardımıyla güvenli alana alındı. - BATMAN
