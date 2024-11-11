Batman\'da Terör Gösterileri Sonrası 3 Kişi Yakalandı

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Batman'da terör örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve terör örgütü propagandası yapmaktan iki ayrı davası devam eden Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınmasının ardından DEM Parti'nin çağrısı ile terör örgütü sempatizanlarının yaptığı gösterilerde bir iş yerini yağmalayan 3 kişi yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, gösteriler sırasında bir iş yerinin camlarını kırarak yağmalayan 3 kişinin yakalandığı belirtilerek, "04.11.2024 günü İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanlığına kayyım atanması ile ilgili olarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda ilimizde yaşanan yasa dışı şiddet içerikli sokak olayları kapsamında 07.11.2024 günü saat 21.20 sıralarında Hürriyet Mahallesi üzerinde devam eden sokak olaylarında olaya karışan şüphelilerce cadde üzerinde faaliyet gösteren BİM isimli markette camlarının taşlarla kırılmak suretiyle yağma olayı meydana gelmiştir. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar kapsamında olayın şüphelilerinin Ş.Ş. (19 yaş, 4 adet kaydı mevcut) Y.Ş. (18 yaş, 3 adet kaydı var), B.Ç. (14 yaş) isimli şahıslar oldukları tespit edilmiş, 09.11.2024 günü şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde 3 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir" denildi. - BATMAN