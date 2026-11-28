Batman'da tır ile otomobilin çarpışmasında 1 otomobil sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman çıkışında tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün cenazesi hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da tır ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 61 K 3597 plakalı tır ile Alaattin Okan'ın kullandığı 06 AL 0772 plakalı otomobil, Batman çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler, otomobil sürücüsü Okan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Okan'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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