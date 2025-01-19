Batman Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol arama noktasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında yer alan Batı Raman yolunda 156 numaralı petrol kuyusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmadı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da TPAO Petrol Kuyusundaki Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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