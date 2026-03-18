Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü
18.03.2026 20:05
Batman'da otomobil ile motosikletin çarpışmasında Berat Yakut hayatını kaybetti.

Batman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. yönetimindeki otomobil ile Berat Yakut'un kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Yakut, sert zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Berat Yakut, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı. Polis ekipleri kaza yerinde detaylı incelemelerde bulunurken, otomobil sürücüsü Y.T. ile ilgili yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Batman, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
