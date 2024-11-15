Batman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Batman'da kontrolden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı

BATMAN - Batman'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Batman Beşevler Mahallesinde meydana geldi. Sokak arasında seyir halindeki kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.