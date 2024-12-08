Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Siirt çevreyolu Körük Kavşağı'nda seyir halindeki iki otomobil sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada, iki sürücü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN