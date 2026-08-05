Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gültepe Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, tedavi altına alındı.

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri muhtemel bir araç yangınına karşı bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Hastane, Trafik, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS’yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan’dan kahreden haber LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Fuat Oktay: Karadeniz’de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Anket yapıldı İşte YSK’nın Yeni Parti’yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 12:39:57. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.