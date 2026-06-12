Batman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hasan Serkan Özdemir:

şu trafikte düzen sağlanamıyor ki hep aynı trafik kazaları tekrar ediyor insan atatürk zamanında böyle olmuş muydu diye düşünüyor ülkenin temel problemlerinden biri bu trafiik düzeni meselesi çünkü insanlar kurallara uymuyor ve cezalandırılmıyor yaralılar için üzüldüm ama bunlar devam edecek