Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Batman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
12.06.2026 11:17
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Batman'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

GAP Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki valilik kavşağında meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Serkan Özdemir Hasan Serkan Özdemir:
    şu trafikte düzen sağlanamıyor ki hep aynı trafik kazaları tekrar ediyor insan atatürk zamanında böyle olmuş muydu diye düşünüyor ülkenin temel problemlerinden biri bu trafiik düzeni meselesi çünkü insanlar kurallara uymuyor ve cezalandırılmıyor yaralılar için üzüldüm ama bunlar devam edecek 0 0 Yanıtla
  • Deniz Cerit Deniz Cerit:
    trafik kurallarına uymayanlar var mı diye kontrol edilmiyor bence bundan dolayı böyle olaylar oluyor. devlet bu konuda daha sert önlemler alması gerekiyordu ama çoğu zaman ceza da yeterli değil 0 0 Yanıtla
  • Zülfiye Beş Zülfiye Beş:
    yine aynı hikaye trafik kazası olmuş yaralılar hastaneye kaldırılmış ama asıl sorun şoförlerin kurallara uymaması ve bunun hiçbir zaman düzelmeyeceği 0 0 Yanıtla
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