Batman'da trafik kazasında ağır yaralanan kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batman'da trafik kazasında ağır yaralanan kız hayatını kaybetti

Batman\'da trafik kazasında ağır yaralanan kız hayatını kaybetti

Batman-Siirt çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeyen 15 yaşındaki Viyan Toran Gelir, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Gelir, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.02.2024 14:54  Güncelleme: 14:55
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Batman'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kız, hayatını kaybetti.

21 Şubat'ta Batman- Siirt çevre yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeyen çalışan Viyan Toran Gelir'e (15) otomobil çarptı. Metrelerce havaya fırlayan Gelir, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye sevk edildi. Gelir, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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