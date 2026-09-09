Batman Gercüş'te örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Batman'ın Gercüş ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Ayrancı Tepesi mevkiindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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