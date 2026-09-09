Batman Gercüş'te örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Batman Gercüş'te örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Batman Gercüş\'te örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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Batman'ın Gercüş ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ayrancı Tepesi mevkiindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Gercüş, Batman, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman Gercüş'te örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman Gercüş'te örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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