Batman Hilal Mahallesi\'nde park halindeki araçta çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü

Batman'da park halindeki bir araçta çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hilal Mahallesi'nde park halinde bulunan araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.