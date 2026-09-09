Batman Hilal Mahallesi'nde park halindeki araçta çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü - Son Dakika
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Batman Hilal Mahallesi'nde park halindeki araçta çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü

Batman Hilal Mahallesi\'nde park halindeki araçta çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü
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Batman'ın Hilal Mahallesi'nde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı ve inceleme başlatıldı.

Batman'da park halindeki bir araçta çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hilal Mahallesi'nde park halinde bulunan araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman Hilal Mahallesi'nde park halindeki araçta çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman Hilal Mahallesi'nde park halindeki araçta çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü - Son Dakika
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