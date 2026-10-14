Batman Kozluk'ta Çetin Emeç Caddesi'nde 3 araç zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Batman Kozluk'ta Çetin Emeç Caddesi'nde 3 araç zincirleme kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Kozluk ilçesinde Çetin Emeç Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; araçlarda maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi Çetin Emeç Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Araçlarda maddi hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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