Batman Kozluk'ta Çetin Emeç Caddesi'nde 3 araç zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi Çetin Emeç Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.